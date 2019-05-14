啪！韓國瑜推薦每月好書 正好完全打臉自己

2019-05-14 18:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任後的唯一文化政策，就是推出「每月好書」活動，今天他再推薦高雄女兒尤虹文著作的《哈佛教我的18堂人生必修課》，結果書中第65頁中，作者提到「在台灣的電視節目上，經常看到報導或政治評論者，拋下一些空洞的大議題，卻完全不舉證說明，我心裡就想，這些人要是到了哈佛，在餐廳裡吃飯時早就被大家撻伐追打了，哪裡還上得了電視？」，韓推薦的書完全打臉他自己。

上個月韓國瑜才親自到美國哈佛大學，還參加了「閉門座談」。臉書粉專「Wecare高雄」發文指出，今天韓國瑜一如以往的公布每月好書，這次他選了《哈佛教我的18堂人生必修課》，當然媒體關注的還是選總統、漫威英雄，不過跟隨韓國瑜的腳步認真地念了這本書，發現值得推薦給大家的必讀章節，也發現，韓國瑜應該根本沒讀過這本書。

「Wecare高雄」指出，書中第65頁討論著哈佛生的夢魘「寫作課」，此篇提到命題與驗證，作者聊到學習過程中，老師提醒與同學間的互相驗證。文中寫到「在台灣的電視節目上，經常看到報導或政治評論者，拋下一些空洞的大議題，卻完全不舉證說明，我心裡就想，這些人要是到了哈佛，在餐廳裡吃飯時早就被大家撻伐追打了，哪裡還上得了電視？」

粉專最後默默地寫下「BJ4」（不解釋）。但不少網友看到這早已心領神會爆笑。

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