韓國瑜接受雜誌專訪，自稱「恁伯」、拆總統府南辦打臉自己

2019-05-14 17:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜接受《天下雜誌》專訪，首度鬆口願意接受國民黨的徵召參選明年總統大位，但韓國瑜在接受媒體問答時，不但自打臉宣稱當選總統要在高雄辦公，還自稱「恁爸」，扯民進黨養網軍攻擊他。

韓國瑜去年12月底就任高雄市長後，就不肯進市府四維市長辦公室上班，他對外宣稱用不了那麼大的辦公室，塑造自己親民形象，卻又把海洋局上百名在鳳山行政中心辦公的同仁趕到禮堂，自己花大錢重新裝修鳳山行政中心的市長辦公室後，再把鳳山行政中心的總統府南部辦公室拆掉給海洋局同仁使用。

由於基層力挺，韓國瑜想出馬參選總統，又擔心會讓高雄市民產生背離感，於是在接受《天下雜誌》專訪時，宣稱自己就算選上，還是一樣在高雄上班，他說：「這邊就有總統府南部辦公室，就在裡面上班不就結了？」殊不知，總統府南部辦公室早就被他拆了，自己打臉自己，他卻毫無感覺。

此外，當《天下雜誌》問韓對兩岸關係的定位是什麼時，韓竟回，民進黨執政讓他很惋惜的一點是，我們明明前面是兩條路，一條是威脅的路，一條是信心希望的路，他們卻只告訴民眾威脅的路是什麼，「恁爸」什麼都不怕。

至於被國際搜索引擎google認證為「草包」，韓國瑜也輕描淡寫，指他本來就是賣菜的、「有時候也會被老婆罵」的普通人，並強烈懷疑民進黨養網軍攻擊他，完全忽視高雄市民對他的觀感已不佳，用漫駡的語氣取代他自己的「愛與包容」，隱藏住他是個完全不懂網路運作的大草包。

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