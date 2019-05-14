議員不滿振興東區計畫 猛轟產發局長、諷柯P有夠笨

2019-05-14 17:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會財建委員會今早邀集北市產業發展局，及其所附屬機關商業處、市場處、動保處等單位列席報告上半年工作重點，北市藍綠議員痛批商業處報告東區沒落的振興計畫方案本末倒置，推動時程不明確，連番砲轟主政的產業發展局長林崇傑，林崇傑臉色顯得相當凝重，議員直指市府至今還沒找出東區沒落原因，諷刺台北市長柯文哲有夠笨、笑死中華民國的人。

商業處報告指出，忠孝東區振興分為短中長期規劃，包括短期進行周邊鄰里綠色人行道鋪面、6月底前完成，規劃周末假日邀請街頭藝人演出，並活化使用廣場及瑠公圳公園，中長期則導入專業團隊深度陪伴，持續與商圈組織合作，以及公園廣場整體旗艦規劃。

國民黨北市議員陳義洲指出，他不滿日前質詢時，林崇傑一直聲稱東區沒有「沒落」，那為何市府提到東區搶救時柯文哲也去，柯文哲還提出4大解方救東區，他問林，東區這樣到底有沒有沒落。

陳義洲還說，市府所提4個解救方法，其中在頂好廣場計畫邀請街頭藝人來跳舞，跳舞就能救商圈、封街跳死也沒人來，把瑠公圳公園規畫成二手市場，但建國高架橋下就很多跳蚤市集，還說要增設人行道鋪面，「沒有商圈叫人去逛街，誰要去」。

陳義洲諷刺，4大解救方案到底是誰的，柯P有夠笨、笑死中華民國的人，甚至市府到現在還沒研究東區為什麼沒落。林崇傑坦言，東區確實有些商家走，但沒特別強調沒落，是因為地方人士不喜歡這個字眼。

陳義洲認為東區沒落主因在於內科，內科15萬人至少12萬人從東區來的，東區整個灌過去，市府提供報告內科廠家95%從北市進來的，而東區離內科最近，所以人都進到內科。

民進黨北市議員王世堅則批評林崇傑是柯文哲的左右護法、背後靈，他直指，柯文哲參加活動都有林崇傑在，諷刺林崇傑要幫柯市長運用市政資源，打造柯的政治舞台，「你也可以跟市長邀功，市長可以亮相、炒議題、搏版面」。

王世堅大酸林崇傑，說「柯市長一上任，你就來這個位置（指產發局長），過去在工程都市規劃的專業都浪費掉，你做小了，浪費了。」王批評柯文哲「膨風」，所以你就跟著「膨風」，有什麼樣市長就有什麼樣一級首長，他要不客氣講東區為什麼沒落，只有8個字形容「合乎情理、意料之中」，因為長久以來柯市府膨風。林崇傑面對議員批評，沉默不語但臉色十分凝重。

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