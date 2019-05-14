議員不滿振興東區計畫 猛轟產發局長、諷柯P有夠笨
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2019-05-14 17:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會財建委員會今早邀集北市產業發展局，及其所附屬機關商業處、市場處、動保處等單位列席報告上半年工作重點，北市藍綠議員痛批商業處報告東區沒落的振興計畫方案本末倒置，推動時程不明確，連番砲轟主政的產業發展局長林崇傑，林崇傑臉色顯得相當凝重，議員直指市府至今還沒找出東區沒落原因，諷刺台北市長柯文哲有夠笨、笑死中華民國的人。

商業處報告指出，忠孝東區振興分為短中長期規劃，包括短期進行周邊鄰里綠色人行道鋪面、6月底前完成，規劃周末假日邀請街頭藝人演出，並活化使用廣場及瑠公圳公園，中長期則導入專業團隊深度陪伴，持續與商圈組織合作，以及公園廣場整體旗艦規劃。

國民黨北市議員陳義洲指出，他不滿日前質詢時，林崇傑一直聲稱東區沒有「沒落」，那為何市府提到東區搶救時柯文哲也去，柯文哲還提出4大解方救東區，他問林，東區這樣到底有沒有沒落。

陳義洲還說，市府所提4個解救方法，其中在頂好廣場計畫邀請街頭藝人來跳舞，跳舞就能救商圈、封街跳死也沒人來，把瑠公圳公園規畫成二手市場，但建國高架橋下就很多跳蚤市集，還說要增設人行道鋪面，「沒有商圈叫人去逛街，誰要去」。

陳義洲諷刺，4大解救方案到底是誰的，柯P有夠笨、笑死中華民國的人，甚至市府到現在還沒研究東區為什麼沒落。林崇傑坦言，東區確實有些商家走，但沒特別強調沒落，是因為地方人士不喜歡這個字眼。

陳義洲認為東區沒落主因在於內科，內科15萬人至少12萬人從東區來的，東區整個灌過去，市府提供報告內科廠家95%從北市進來的，而東區離內科最近，所以人都進到內科。

民進黨北市議員王世堅則批評林崇傑是柯文哲的左右護法、背後靈，他直指，柯文哲參加活動都有林崇傑在，諷刺林崇傑要幫柯市長運用市政資源，打造柯的政治舞台，「你也可以跟市長邀功，市長可以亮相、炒議題、搏版面」。

王世堅大酸林崇傑，說「柯市長一上任，你就來這個位置（指產發局長），過去在工程都市規劃的專業都浪費掉，你做小了，浪費了。」王批評柯文哲「膨風」，所以你就跟著「膨風」，有什麼樣市長就有什麼樣一級首長，他要不客氣講東區為什麼沒落，只有8個字形容「合乎情理、意料之中」，因為長久以來柯市府膨風。林崇傑面對議員批評，沉默不語但臉色十分凝重。

  • 台北市議會財建委員會安排北市產業發展局與所附屬機關進行工作報告。（記者蔡亞樺攝）

    台北市議會財建委員會安排北市產業發展局與所附屬機關進行工作報告。（記者蔡亞樺攝）

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