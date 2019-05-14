山地漢農嗆廢原民會 陳瑩批：乞丐趕廟公

2019-05-14 16:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對「台灣山地鄉平地住民權利促進會」今日號召上千民眾至行政院外抗議，質疑原民會漠視山地漢人的生存權，要以「原住民保留地」搶奪漢農家園及土地，應將原民會予以廢除；對此，民進黨立委陳瑩力挺原民會「依法行政」，平權會的訴求是「乞丐趕廟公」。

今日平權會訴求，應由行政院制定行政措施規則，針對現耕使用原始荒山荒地，或經由買賣取得山地保留地、林班地的農民的所有權利，給予就地合法確認。

陳瑩指出，在這塊土地上，原住民比各外來政權還要早存在，包括現在的中華民國，這是個不爭的事實，平權會今天對原保地的訴求，不外乎是要求「占用變合法」，「租用變奉送」，要求占用原保地案件全部就地合法，合法租用的原保地，全部都要奉送所有權，此舉等同「房客趕房東、乞丐趕廟公」。

陳瑩強調，這嚴重悖離聯合國及各國原住民族土地政策制度趨勢，原保地相關規定已在「原住民族基本法」及「山坡地保育利用條例」入法，更是「憲法」增修條文所保障的範疇，原民會所有行政行為是合情、合理、也合法。

陳瑩提及，原保地概念早於日治時期就存在，當時台灣總督府於1928年實施「官有林野整理事業」及「森林計畫事業」，作為原住民族生活、活動之場域，當時稱「蕃人所要地」或「高砂族保留地」。

國民政府來台後，1948年訂定「台灣省各縣山地保留地管理辦法」、1976年制定「山坡地保育利用條例」第36條、1990年訂定「山胞保留地開發管理辦法」、1995年修正辦法名稱為「原住民保留地開發管理辦法」。

陳瑩提及，原住民土地的歷史脈絡與法制化是非常明確且嚴謹，縱觀所有的歷史文獻，「這是我們祖先的土地，我們當然寸土不讓，我們無意挑起任何原漢爭議，但對於平權會的無理索求，我們堅持不退讓、不妥協」。

此外，原民會土地管理處處長杜張梅莊今日受訪表示，原民會從來沒有毫無緣由就把原保地土地收回，原民會是針對非法侵占或違法其他相關法律，情節嚴重的案件，才會走司法訴訟追討，不是陳情民眾所講的要把他們趕出去。

杜張梅莊指出，原住民保留地是原住民最重要的傳統領域，原保地不適宜解編，今天平權會的訴求，不僅要求非法侵占「就地合法」，更涉及林班地、台大實驗林層級，原民會是持保留態度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/