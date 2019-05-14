被韓國瑜斷言一定出來選 柯P：看好我表示他謙虛了

2019-05-14 16:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜接受東森電視《關鍵時刻》專訪時，分析2020總統大選，他斷言柯文哲一定會出來，而且勝算最高，整個狀態來講，不是民進黨一片大好，也不是國民黨一片大好，而是柯P情勢一片大好，現階段是這樣。

台北市長柯文哲今天受訪聽到韓國瑜說法，輕咳一聲後笑說，「看好我表示他謙虛了。」至於韓國瑜在專訪中還說，柯P會在藍綠互打中強大，接著就出來選，柯僅笑問：「他們互打跟我強大有什麼邏輯的關係？從哪邊想出來的？」

面對媒體詢問「心中最好人選」、「有沒有像韓國瑜說的形勢大好？」等議題，柯文哲略顯不耐地說，唉喲慢慢等啦，有沒有其他問題問我？

由於韓國瑜在專訪中也鬆口說，願接受國民黨徵召、參選總統，更說「選上就在高雄上班」，柯文哲起先呵呵笑不願回應，看到媒體仍不斷追問，他才態度放軟反問：「他是主張遷都嗎？」媒體解釋是只有總統一個人在南部辦公，柯P語酸笑回：「他意思是說他有上班、沒上班都沒有差嗎？是不是意思是這樣，我不曉得。」

外界解讀韓國瑜希望藉此讓「落跑市長」的罵名解套，柯文哲不諱言，「這有時候是太勉強了」，但他還是那句話，靜下心來、該怎麼做就怎麼做，他不認為自己會坐收漁翁之利，反正他還是每天打八段錦（意指打太極），做自己就好。

韓國瑜最近在議會備詢跳針回應「高雄發大財」引發關注，過去柯文哲在第一任期剛上任時，也曾在議會備詢時和議員發生衝突。柯{今天以「過來人」身分隔空喊話：「平心靜氣，做該做的事情就好，不要被激怒。」

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