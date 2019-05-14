香港豬瘟蔓延 張小月：台灣願助防疫

2019-05-14 16:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港新界上水屠房日前被驗出首例非洲豬瘟，台港策進會董事長張小月今（14）日表示：「台灣願意協助港府，共同進行防疫工作」。

香港驗出非洲豬瘟後，全城壟罩在疫情之中，港府與業者13日已進行溝通並達成協議，決定撲殺屠房6000隻活豬，預計在7天之內完成。香港食物及衛生局副局長徐德義日前表示，港府將盡速銷毀屠房活豬，消毒後重開屠房，若再次發現非洲豬瘟，將思考如何調節撲殺或銷毀行動。

台港經濟文化合作策進會長期推動台灣與香港之間的交流往來，張小月特別關心香港豬瘟疫情現況，她說：「非洲豬瘟防疫不是台灣個別的工作，應該是周邊互相聯手協助的共同工作，只要港府有需要，台灣願意派出專業人員，共同進行防疫工作」。

張小月也呼籲港府協助宣導往返港台之間的旅客，台灣海關針對來自香港的旅客進行邊境管制，包含手提及托運行李都要100%經過X光檢查，倘若被查獲私帶生豬肉或豬肉相關加工製品，將進行開罰，第一次罰新台幣20萬元、第二次則是100萬元，若沒有立即繳款，將被拒絕入境台灣。

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