台灣好棒！內政部完成審查 我國再添10名高專人才歸化

2019-05-14 16:18

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部今發布新聞稿指出，經昨日歸化國籍高級專業人才審查會審查通過，本次又有擔任數學奧林匹亞競賽選手培育及諮詢委員工作的奧地利籍符先生等10位高級專業人才歸化我國，總計從2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，已有86名外國高專人才歸化。

內政部指出，本次審查通過的10名高專人才有年輕化趨勢，大部分為30至50歲的青壯年人才，若以領域來劃分，本次通過審查的人才包括教育領域6名、經濟領域1名、醫學領域1名、農業機械領域1名及文化藝術領域1名。

其中如奧地利籍的符先生，曾擔任數學奧林匹亞競賽選手培育及諮詢委員工作，其專業研究及教學成就傑出，對我國數學教育深具貢獻。

又如年僅33歲的越南籍杜女士，專長為人工智慧、物聯網與大數據等商業系統整合，曾帶領團隊完成台北國際航空站監控系統改善工程、台北市政府資訊局機房改善工程等多項服務專案，促進國內產業發展。

另還有一名法國籍柯先生，是我國毛豆產業鏈不可或缺的重要推手，長年為我國毛豆產業提供農業機械專業技術，使台灣毛豆在日本市場佔有率達到44%，每年為台灣賺進16億7千多萬元外匯。

此外，南非籍安先生是電影、廣告、MV等影視領域的資深調光師，參與的調光作品曾獲坎城國際創意節銀獅獎、休士頓獨立影展白金獎等，並為國際調光領域上相當重要的「國際調光師協會」正式會員，其致力於傳承經驗、技術給我國調光人才，對於提升我國影視製作水準很有幫助。

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