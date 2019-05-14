護產大作戰！竹市內縣有地 竹縣忙爭取、處分

2019-05-14 15:58

［記者黃美珠／竹縣報導］擔心新竹市持續「肖想」透過都市計畫等各種方式無償取得新竹縣位於其境內的土地，國民黨新竹縣議員杜文中今天總質詢時強調「無錢萬萬不能」！要求縣府務必據理力爭，也儘速處分其他位於新竹市的縣有土地。縣府財政處表示，基於護產，還有縣議會之前就要求縣府儘速處分新竹市內縣有地的要求，他們本會期也另提67筆、市價總值約6.5億元的這類土地，希望下週獲得議會支持，通過後就儘速上報內政部完成處分程序。

杜文中說，新竹市政府利用都市計畫通盤檢討的機會，要把新竹縣位於育賢段、仙宮段共16筆、公告現值約3.8億的1.24公頃土地，從都計區內的住宅用地統統變更為公園用地，這樣等於是讓新竹縣庫前述3.8億整個泡沫化變成「0」！這對財政困難的新竹縣情何以堪。

縣府財政處處長黃國峯直言，縣府面臨市府前述的作為，在內政部都委會中有2個明顯的弱勢，第1就是縣府只能列席表達意見，表達後就須離席，不像提案變更的新竹市府擁有反複且充分對都委說明的機會。

其次，基於給民眾更多的公設空間，中央的都委會委員們尤其是民間學者類的代表，通常都會比較支持市府的想法，以致縣府護產很辛苦。

不過在縣長楊文科指示下，他於4月中的內政部都委會中也把握機會詳述，強調竹市育賢段、仙宮段的變更爭議，市府早在2014年就主動找過縣府討論，且雙方達成「不會變更」的決議。

另外這16筆土地已有14筆完成處分程序，等於處分後才要來變更，市府不該違背當時的承諾！

他也同時向內政部都委會強調，前述16筆土地是縣市分家時，省府核定給縣府變產置產的財產，依縣市政府財產劃分原則，還有財務計畫的部分，這些土地該是供縣庫處分、挹注縣政建設的！

他也提醒中央，新竹、縣市是有溝通平台的，前述爭議可透過雙方縣市首長協商取得共識。所以最後絕大多數的都委們也都認同縣府的主張，才會要求市府多跟縣府協商，且需另外提出他們的開闢和財務計畫。

如今趁著這次會期，縣府另外再提案，這次要再處分67筆位於新竹市內的縣有土地，總面積約1.39公頃，市價總直約6.5億元，只要議會支持通過，他們就會立刻報到內政部完成處分程序。

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