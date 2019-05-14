韓拋「高雄辦公」 綠委點出這些防衛難題

2019-05-14 14:37

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨日接受雜誌訪問時，不僅透露欲參選總統的意象，更稱若當選總統可在高雄上班，藉此達成真正的「南北平衡」。但立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應今日下午受訪表示，就國家安全角度，除總統外，包括幕僚、國安會、戰略顧問如何召開會議，以及戰時作戰中心、「安全走廊」等建立等，都有待商榷。

蔡適應為陸軍砲兵上尉退伍，曾就讀淡江大學戰研所，立法院第九屆皆參與外交及國防委員會運作。

蔡適應今日下午受訪時表示，針對韓國瑜拋出「在高雄辦公」一說，就軍事與國家安全層面，韓國瑜雖說一個人到高雄辦公，但這並非僅牽涉總統一人，更牽涉總統府幕僚機關、局處等，且國安會、戰略顧問也是和總統府緊密聯繫，如遭遇緊急事項，可能數小時內就須召集會議，總統一人到高雄，能否完全掌握相關會議，有待商榷。

蔡適應接著表示，單就國家安全防衛，總統府到機場會有條「安全走廊」，但如總統在高雄鳳山辦公，到高雄小港機場的安全走廊與相關準則能否建立？另外，高雄是否具備作為北市橫山指揮所功能的場域，假如作戰中心設在高雄旗山，從鳳山前往是否過遠，光從上述幾件事可見，此議題如成真，除花費可觀，也非一句「在高雄辦公」這麼簡單。

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