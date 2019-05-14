銅鑼灣書店林榮基簽證到期 陸委會同意延長3個月

2019-05-14 13:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港銅鑼灣書店前店長林榮基因憂心香港「逃犯條例」通過後，可能遭港府無故送往中國受審，4月底來台盼能申請台灣長期居留，政府原核准他在台停留一個月，但時間將屆，陸委會表示，內政部移民署已核准延長林榮基簽證3個月，陸委會也將同意。

雖然政府核准林榮基一個月的停留時間，但林榮基入境時簽證只剩20天效期，林榮基日前接受本報訪問時表示，還是希望能在台灣找到書店相關的工作，「因為我也沒別的本事」；林榮基並說，決定來台灣沒別的原因，這裡有自由的空氣、也不會被別人跟蹤，「我就是喜歡台灣」。

陸委會指出，林榮基此行來台申請事由是與友人商談工作問題，政府已核准1個月在台停留時間。若他要申請工作證或長期居留，可依照「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」提出申請，政府會依照既有機制處理，不過，目前尚未接獲林榮基提出專案居留的申請。

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