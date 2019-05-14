「花壇」戰備道改稱 柯呈枋：改稱「秀水」為民意

2019-05-14 13:33

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨立委柯呈枋日前在立法院外交及國防委員會質詢時，呼籲國防部遵照民意，將「花壇」戰備道更名為「秀水」戰備道，但國防部今日表示，主管機關交通部日前建議國防部使用「彰化戰備道」名稱，對此，柯呈枋今日中午受訪表示，由於此戰備道主要位於秀水鄉，當地民眾仍盼以「秀水」作為主要地名標註依據，未來將持續追蹤此議題。

柯呈枋表示，戰備道的「地名」屬於標註作用，一般仍多以國道里程作為正式稱呼，過去因相關單位認為好記，沿用省道「花壇」的稱呼，才有「花壇戰備道」的稱呼。但該戰備道約有超過百分之90的路段位於秀水鄉，因此秀水鄉長、民眾仍期盼以「秀水」作為主要稱呼依據，同時也是交通部代表上次參與協調會時的承諾。

柯呈枋表示，相關單位得知此事後，也同意先不用「花壇」的字眼，並先以「彰化」為稱呼，但未來仍希望國防部，仍以日前協調會的構想為主，他也將持續追蹤此議題。

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