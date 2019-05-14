總統南辦早拆除 民進黨酸：韓國瑜的每一句話都在騙

2019-05-14 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天表示，總統南部辦公室就在高市府鳳山行政中心旁邊，總統要在南部上班沒問題。民主進步黨今（14）發布新聞稿表示，總統南辦早拆除，當選總統要在高雄上班，是「不折不扣的謊言」。發言人李晏榕酸韓國瑜：「每一句話都在騙，未來沒人能擔保，他會不會為了征服宇宙，而丟下台灣落跑呢？」

民進黨今發布新聞稿表示，韓國瑜說當選總統要在高雄上班，是「不折不扣的謊言」，因為在韓國瑜上任後，高市府就因韓國瑜要將市長辦公室移到鳳山行政中心拆除總統南部辦公室，和原本的市長室一併規劃作為海洋局辦公室。

李晏榕談到，韓國瑜選前承諾不會做一半就落跑，現在總統南部辦公室早已被他拆除，竟然還說若當選總統，會留在高雄上班，不會離開高雄等等。他認為從以上種種訊息可看出，「韓國瑜的每一句話都在騙」，更大酸：「未來沒人能擔保，他會不會為了征服宇宙，而丟下台灣落跑呢？」

最後，李晏榕表示，民進黨誠心奉勸韓國瑜，若真的想讓高雄發大財，應用心在高雄市政，先從瞭解高雄市現在狀況的基本功做起；不要再三心二意，坐這山望那山、吃碗裡看碗外，只想落跑拚總統大位。

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