聽話也沒用！台企聯會長改選 國台辦令王屏生退選、換他出線

2019-05-14 13:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱全國台企聯）」明天（15日）將舉行新一屆選舉，在中國國台辦介入下，現任上海台協會長李政宏將出線接任全國台企聯會長。

台企聯是中國的社會團體，其章程是要「維護國家統一」，中國國台辦是台企聯背後最大支柱，台企連常務副會長兼秘書長向來是國台辦派任，現任的程金中即由國台辦交流局長所轉任，做為協調台企聯工作的重要「監軍」。國台辦主任劉結一去年5月在台企聯會員大會曾公開要求台商對於九合一選舉，要「立場堅定、態度鮮明」。

歷屆台企聯會長都支持「九二共識」，且配合中國對台政策，像是去年M503航線事件時，台企聯會長王屏生就領銜帶領44名台商會長署名，在媒體頭版刊登訴求返鄉過年的廣告，據了解，背後就是國台辦授意。而海基會今年初舉辦的台商春節聯誼，台企聯正副會長也「照例」缺席。

此次台企聯會長選舉，王屏生有意尋求連任，而台企聯常務副會長翟所領則有意挑戰，上海台協會長李政宏也加入戰局，對於三人角逐，在國台辦政治運作下，王屏生、翟所領退選，選舉從原本的三人競選，最後變成同額競選。

台企聯15日上午9時將召開選務委員會，16日上午將召開新一屆的會員大會，舉行新、舊會長交接，隨後中國官方將安排中央領導會見新一屆會員，全國政協主席汪洋16日將出席會見新一屆全國台企聯會員。

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