時力提案 媒體接受中國指示註銷執照

2019-05-14 13:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國全國政協主席汪洋日前要台灣媒體宣傳「一國兩制」。立法院時代力量黨團今（14）日提出「國家安全法」部分條文修正草案，明定廣電媒體不得接受境外敵對勢力，如中國以及其代理人的指示，傳播足以危害國安或傷害台灣民主體制的不實訊息，違者不僅將課予高額罰鍰，必要時能夠逕予廢止許可、註銷執照。

汪洋在10日會見部分台灣媒體時，訓示要努力宣傳「一國兩制」與持續為「和平統一」盡一份力，而引起台灣輿論譁然。

立法院時代力量黨團總召徐永明指出，日前在北京召開的媒體峰會，已變成一國兩制的宣傳鬧劇，而這類亂象恐怕到大選前都將持續。會期時間已很有限，不論是廣電三法、國安法，都需要各黨團共同推動，或是在臨時會處理。

黃國昌指出，本次國安法的修法重點，包括兩大區塊：第一個區塊是補強範圍和罰則，其中有關洩密部分，罰則過輕，且對於境外敵對勢力未加以區隔對待，有關為中共發展組織部分，法定刑度在5年以下有期徒刑，因此需要調高刑罰，同時也參考組織犯罪防制條例第七條，若是替中國發展組織，將沒收財產。

第二區塊部分，黃國昌表示，受境外敵對勢力指使，散布不實訊息且危害國家安全或自由民主憲政秩序的廣電媒體，將處新臺幣一千萬元以上五千萬元以下罰鍰，並限期改正，若不改正可以按次處罰，或廢止其許可並註銷其執照。

黃國昌也預告，下週將公布下一波兩岸人民關係條例修法草案，打擊在台灣侵害主權的紅色媒體。近來許多仿效美國外國代理人登記制的立法倡議，雖能要求代理人揭露、提高透明度，但在其他遊說制度的規範等配套皆不如美國完善時，恐難收實效。舉例而言，當媒體收受中國政府的資金，將新聞當作廣告賣出時，陸委會僅能開罰10至50萬元，在上週質詢時連陸委會都坦承現行法制並不足，國安局副局長陳文凡更認同應加速修法。

黃國昌指出，由於廣電媒體具有高度公共性格，對於維護我國民主自由的憲政秩序有應該承擔的積極角色，並呼籲立法院各黨團，能夠共同支持，把握所剩不多的會期時間加速推動，防止紅色媒體的滲透。

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