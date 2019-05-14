馬英九上課 中生猛問韓國瑜 馬：他現忙著總質詢

2019-05-14 13:02

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午以東吳大學嚴家淦法學講座教授身分演講「三海（南海、東海、台海）和平與國際法」，現場有中生提問高雄市長韓國瑜曾經主張開發南海石油與天然氣資源，韓就任近半年來相關工作有何推進，馬英九回應，「他現在忙著總質詢，大概沒有時間想到這個」，引發現場一陣笑聲。

馬英九表示，他也贊成開發太平島，希望太平島變成一個低碳島、救難中心，雖然當地附近有石油與天然氣，台灣的中油公司與對岸海洋石油公司也曾合作過探勘，但沒有發現足夠的資源，還要再努力，韓國瑜說要開發石油、天然氣，當然在考慮之內，但爭議很多，「做該做，不過大概時機還沒有到﹗」

馬英九並表示，目前能做的就是延長太平島的機場跑道，可以停放民航機，先發展觀光，進行海洋與歷史教育，但他也說，「他（韓國瑜）現在忙著總質詢，大概沒有時間想到這個」，不過將來可以朝此方向發展。

此外，由於馬英九在演說時強調自己總統任內與日本政府簽署「台日漁業協議」，讓台灣漁民受惠，另一位中生當面問馬對漁民貢獻那麼多，為何很多漁民、漁會不是國民黨的票倉？馬英九第一時間表示，「看那個漁會」，還說漁民對他滿支持的，隨後又強調「這一點我倒不擔心，我的票裡面，漁民票大概一票都跑不掉﹗」

談到釣魚台主權問題，馬英九表示，當年釣魚台就是跟著「馬關條約」一起給了日本，但後來對日抗戰勝利後，「馬關條約」廢止，釣魚台就與台、澎一起歸還中國。

馬英九強調，雖然日本方面宣稱，早在「馬關條約」之前就已取得釣魚台，事實上當時日本內閣總理大臣伊藤博文下令把釣魚台劃入日本領土的時間，也確實是在中、日簽署「馬關條約」之前，但依照日本慣例，當年應該發布天皇敕令，但日本政府並沒有公布，所以日本是「竊佔」釣魚台，清朝政府也不知道，就像嬰兒被抱走，長大後不知道親生父母是誰，直到一九六九年聯合國遠東經濟委員會提出報告釣魚台有大量油田，大家才開始注意到這個問題。

他並指出，日本外務省在一九七一年聲明釣魚台是無人島，但這不代表就等於「無主地」，日本當年拿下琉球之後，下一步就是要拿釣魚台，當時的日本內務大臣要求沖繩縣知事進行調查並設國標，但沖繩知事回報稱釣魚台三島都有中國名字，琉球史書中也有相關記載，因而向內務大臣建議不便採取行動。

馬英九說，釣魚台有太多歷史資料被掩沒，以後如果有機會上國際法庭，他願意免費提供服務。

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