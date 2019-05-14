稱下任總統在高雄上班 韓國瑜：推南北雙子城、雙首長

2019-05-14 12:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今提出，下一任總統要到高雄上班，假設他真的選上總統，會推動南、北雙子城發展，以台北城串聯新北、桃、竹，高雄城串聯屏、嘉、南，由雙首長坐鎮北、高兩市，台灣會變得不一樣。

韓國瑜說，我們說南北平衡幾十年，但台灣真的沒有平衡，台北真的很舒適，包括教育、交通網，台北完全取代台灣，海內外認定台灣就是台北，南部高雄、台南、屏東一直希望南北平衡，假設他選總統、真的選上了，他在高雄上班就好了，他會推動雙首長制，但不是遷都，總統府、行政院都在台北，總統本人在高雄上班。

韓國瑜說，他沒事就在台南、屏東、高雄，哪邊需要交通建設就找交通部長、哪邊需要雙語教學就找教育部長、哪邊需要產業就找經濟部，這樣台灣就變了，將來變成雙子城發展，台北發展非常成熟，結合周邊新北、桃園、新竹科學園區。

韓國瑜指出，但南台灣生命力還沒放出來，他沒來高雄不知道，一來高雄是嚇一跳，過去大家觀念忽視到台北是高雄的10分之1，串聯台南、嘉義、屏東生命力放出來，高雄推動國際大機場、捷運，一定可以打造全台首富城市。

韓國瑜說，他來高雄、住下來了，親眼看到、耳朵聽到，感受到南台灣優勢，資源沒有完全開放，且高雄過去被定位為重工業城市，高雄人犧牲很多，全台灣人應對高雄人好一點。

韓國瑜表示，總統在高雄上班，每週找一天與行政院長碰面，交換一下國政大事，行政院長對立法院負責，總統不停巡視南部，高雄就會不一樣，「原來總統就在我家隔壁」，提升高雄人內心光榮感。

韓國瑜更提出下一任總統不管是誰，誠懇建議他到高雄上班，雙首長坐鎮北高兩市，未來台灣及南台灣及高雄會變得不一樣，他認為高雄的未來，一定要總統在高雄上班。

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