3任閣揆拆17間農田工廠遭疑 蘇揆「不阿Q」提「3不」態度

2019-05-14 12:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］針對外界質疑，民進黨3任閣揆只拆了17家農地違章工廠，行政院長蘇貞昌今受訪時指出，那國民黨幾任閣揆又拆了幾間？他覺得要務實一點，這些工廠都是中小企業，創造100多萬人的就業，不是說拆就拆。

蘇貞昌指出，這些工廠拆掉以後，農地也不能恢復農用還要再去找1萬多公頃的農地來建工廠、來拚經濟，這是雙面損失，他很務實的，就是不准污染，不准新設、不准危害公安，但他也不會很阿Q的，去找1萬7千公頃的農地再來設工廠、來拚經濟。

蘇貞昌表示，他覺得不必在野就講大話，不必無厘頭的批評，他一定不准新設、不准污染、不准危害公安，但就已經在拚經濟，創造就業機會的工廠，會輔導它合法，也會照著政府所訂的辦法務實來做，請大家支持，也不要一味的一竹竿打翻所有的中小企業，打翻大家的就業機會。

蘇貞昌再度調，他一定守護農地，不准新設，希望在這個務實的作法上，大家一起來配合政府的政策，如果有污染，就搬到工業區裡面有除污設備，如果有危害公安，自己整理好，否則政府會依法取締。

蘇貞昌說，但如果你是在這個農地上，已經多年來在拚經濟，只要政府改變原來高調的態度，而是以務實的作法，大家相安，同時也能繼續拚經濟，繼續維護就業機會，他相信這樣人民也會支持，大家也是一起來真正務實。

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