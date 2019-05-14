草包與草根的距離！潘孟安89頁施政報告倒背如流

2019-05-14 12:09

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣長潘孟安今天赴縣議會提出施政報告，厚達89頁的書面報告完全不看稿，50分鐘一氣呵成。

高雄市長韓國瑜近日在市議會備詢一問三不知，網友以潘孟安對於縣政倒背如流做對比，譏諷這是「草包與草根的距離」。

今天是潘孟安擔任屏東縣長以來第九次施政報告，他仍如過去的慣例，不看稿、不做投影片，上台後侃侃而談。

潘孟安洋洋灑灑說明縣府財政債務、污染防制、前瞻計畫、汛期整備、客運交通、醫療長照、河川整治、教育文化、招商就業等，不論時間、數字、期程等都如數家珍。

潘孟安對數字的掌握令人讚嘆，他提到屏東縣於2015年的營利事業銷售總額為3762億元，到2018年成長為4253億元，每年平均成長3.62%，所有數字都不假思索；全縣的路口監視器數量也一字不差。

對於爭取很久的高鐵延伸計畫，潘孟安特別強調，他已向交通部反映，一個簡單的可行性評估竟然花了3年都還沒有完成，屏東鄉親完全無法接受，不論延伸路線為何，希望能盡快定案。

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