防堵非洲豬瘟 立委籲修法最高罰300萬元

2019-05-14 11:50

〔記者謝君臨／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情持續漫延，目前全境均為疫區，截至4月11日，棄置海關的中國豬肉品中，有驗出非洲豬瘟者共40例，檢出率仍高；民進黨立委何志偉認為，若台灣疫情失守，預估損失會超過2000億，為有效提升民眾對疫情危害的警覺性，除應加強教育，擬修法提高罰鍰至最高300萬元，初犯100萬元。

對此，行政院農委會動植物防檢局主任秘書鄭純彬表示，修法提高罰鍰，站在國家立場一定全力協助，外來的動植物疾病入侵，對農業絕對是很大的傷害，修法提高罰鍰，對台灣的農業、畜牧業有很大幫助。

統計指出，自去年底完成動物傳染病防治條例部分條文修法後，截至4月28日裁罰罰鍰20萬元共235件，顯見民眾對疫情危害的警覺性仍不足。何志偉說，許多國家都對豬瘟防疫採取積極作為，如澳洲最高可罰920萬元，有期徒刑最高10年；日本自4月22日起，未主動申報遭查獲者，可處3年徒刑。

何志偉指出，豬肉產業為台灣重要資產，過去曾創造出口奇蹟，台灣曾是豬肉的最大輸出國，外銷日本等國家，全盛時期1年創造500億元的外匯。根據農委會統計，1997年3月19日確診口蹄疫情後，累計到當年7月31日，死亡與撲殺的豬隻數量為400多萬頭，對養豬相關產業造成相當大的衝擊。

何志偉表示，台灣毛豬是最強國寶，口蹄疫疫情爆發至今已過21年，只要沒有案例再發生，未來就有機會拿回睽違超過20年的非疫區認證。口蹄疫期間，造成台灣損失近1700億元，若本次非洲豬瘟疫情失守，預估損失會超過2000億元，政府與國人必須同心來守護我們的國寶「台灣毛豬」。

民進黨立委吳焜裕呼籲，請中國遵守「海峽兩岸食品安全協議」確實通報疫情，目前連香港都淪陷，等於是中國31省市轄區都是疫區，動物健康與人的健康是全球都該共同促進與守護的。

民進黨立委林靜儀則說，若對產品或食品是否含豬肉成分有疑慮，便不該帶下飛機，日前非洲豬瘟疫情已蔓延至港澳，赴中港澳旅遊的民眾，千萬不要帶含豬肉成分的伴手禮回台，避免受罰，共同保護台灣豬肉產業。

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