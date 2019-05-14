上千群眾政院外「祭天」抗議 批原民會霸凌山地漢農

2019-05-14 11:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣山地鄉平地住民權利促進會號召上千民眾，今日搭乘27台遊覽車北上行政院抗議，現場舉行「祭天儀式」表達訴求，並痛批原民會漠視在山地生活的漢人生存權、霸凌山地弱勢漢農，並質疑政府用「原住民保留地」要來搶奪漢農家園及土地，應將原民會廢除。

台灣山地鄉平地住民權利促進會理事長吳天佑表示，今天來到國家最大行政機關行政院，是要來訴求困境及困難，希望藉由「祭天儀式」感動神明，也要派代表進入政院協商，爭取山地鄉的漢農權益。

今日平權會訴求，應由行政院制定行政措施規則，針對現耕使用原始荒山荒地，或經由買賣取得山地保留地、林班地的農民的所有權利，給予就地合法確認。

不過，知情官員透露，有許多漢農使用的山地位於原住民保留地，當初是以人頭方式買下，在山上非法經營民宿，他們有些擔心政府清查原保地的違法使用情形，會損及自身權益，所以才會來抗議。

原民會今日則發聲明強調，針對請願訴求，現行原住民保留地政策已兼顧原住民的土地權與漢族居民、非原住民的使用權，依據現行規定，漢人只要沒有違反租約或法令規定，均可繼續使用，「政府並沒有平權會所稱全面收回的計畫」。

原民會表示，對於漢族居民提起的訴訟案件，是針對違反現有法律、非法占用、濫墾濫伐、違規超限利用公有原住民保留地。

原民會舉例，例如在林業用地種檳榔、山坡地違法建築住宅、民宿溫泉等，因以上行為已違反現有的「水土保持法」、「森林法」及「建築法」等相關規定，有危害國土、影響環境，且經柔性輔導及改正，當事人不願配合改正，政府才提起訴訟。

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