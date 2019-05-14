汛期將至 國軍近4萬兵力待命

2019-05-14 10:56

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國汛期將至，國防部今日公布救災整備工作內容，預劃如有颱風登陸的可能，國軍將在颱風登陸前24小時，完成救災兵力預置計1844人；海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊登陸車，規劃於颱風侵襲前36小時預置於宜蘭蘇澳、桃園下湖西及高雄左營等地，各作戰區可立即投入兵力約3萬9千餘人，盼藉此降低民眾生命財產損失。

國防部作計室聯合作戰處處長葉國輝少將今日上午在國防部例行記者會中表示，除預置兵力，陸軍特指部及海軍陸戰隊編成22個蒐報小組共計135人，攜帶衛星電話、GPS定位儀、無線電話機等裝備，可針對山地高危險地區，協助執行居民撤離、災情蒐報、緊急救援及救災部隊引導等任務，後續依災情發展增派兵力支援。

另對於裝備整備，葉國輝表示，國軍平時完成輪車2000餘輛、甲車300餘輛、航空器11架、膠舟107艘及多功能工兵車、挖土機及生命探測器等輕、重型工程與人命搜救機具合計1500餘部救災裝備整備，遇重大災害時可立即投入救災工作。

葉國輝表示，各作戰區因應一般及複合式災害，如營區採有床位的低密度收容，可收容9243人，如採高密度、無床位收容，可容納1萬7644人，規劃收容營區計80處2萬6887餘人，可依地方縣市政府申請，提供鄉民收容安置。

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