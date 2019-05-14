韓國瑜鬆口選總統 陳芳明：先證明自己可以做好高雄市長吧

2019-05-14 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨接受東森新聞專訪表示，若未來選上總統會在高雄辦公，此話一出引發熱議，國立政治大學台灣文學研究所教授陳芳明今發文表示：「一位政治人物不能什麼都要，先證明自己自己可以做好高雄市長吧」。

韓國瑜昨專訪時表示，若未來選上總統會在高雄辦公，此番言論引來各界關注。陳芳明今發文表示批評：「這個也要，那個也要，好像自己是如來佛降生；又要摩天輪，又要賽馬場，全部都是空中閣樓。」，他認為，一位政治人物不能什麼都要，先證明自己可以做好高雄市長吧。

陳芳明強調，他身為高雄人，感到特別痛心。他認為，韓國瑜先做好一個自己承諾的政見有那麼難嗎？對高雄市政如此陌生，而且一件也沒做好，現在又要搖身變成總統候選人。他指責：「這只證明國民黨黨內無人，如今再次淪為金光黨」。

也有網友在下方留言：「四個月前，他的新聞是政治新聞；四個月後，他的新聞是娛樂新聞。昨天終於曉得為何他之前高喊「征服宇宙」，原來他是漫威新角色」。

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