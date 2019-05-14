于品海若拿下雙子星標案 經民連諷：「可以喝的愛河水」會上院線片

2019-05-14 09:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕拿下「台北雙子星標案」的是南海控股遭質疑有中資，被經濟部投審會要求在13日完成補件，經濟民主連合在臉書表示，「現在南海控股要在台北市中心蓋大樓，進軍台灣影視產業，未來不曉得「可以喝的愛河水」會不會不只上新聞，還會上院線？

經濟民主連合指出，南海控股集團主席于品海前年就來台設立「台灣大地影院股份有限公司」，打算要經營電影片映演業、電影發行、電影製片、電影拍攝等。無獨有偶，于品海所投資的雙子星大樓商場，其中就設計了大型電影院。

經民連表示，如果我們不加以反擊，未來的台北市中心，將成為中國對台灣電影言論審查的第一道關卡；台灣的影視工作者，不但到中國賺錢要稱「內地」、聲明「反對台獨」、收起「中華民國國旗」，就算在台灣，也得臣服於這種政治審查邏輯。

經民連說，若等到于品海進入台灣電影業，中國公然教訓台灣文化人的手段，就不只利用過氣藝人出手這麼簡單了。于品海的南海控股至今在中國經營494家電影院，在其財報內容中，還未著上色的「中國台灣省」，就是他們拓展影院版圖的下一個目標。

經民連強調，這些紅色商人為了在中國賺錢，取得良好的政商關係，就得配合中共對台執行文化統戰。況且為了經營這494家影院、33.4億人民幣的票房收入，于品海必然接受中國的電影審查，才可能在中國做電影生意；難道會有人相信，他來台灣，就不會一併把審查機制都帶過來？

經民連表示，近在前年，于品海在香港經營的網媒《香港01》曾經刪改自家記者報導六四事件的新聞，將內容中關鍵的官方人物除去，並且把實際的傷亡數據，改成模糊、中性的字眼。美國史丹福大學胡佛研究所的報告也說，于品海的《多維新聞》是中共中宣部的外圍組織。

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