中國統一台灣會補貼退休軍公教？這張圖戳破謠言

2019-05-13 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕2018年九合一大選至今，1則不實謠言在軍公教Line群組瘋傳，只要台灣人簽署「認同一個中國，擁護祖國統一」同意書，中國將逐年提撥百億台幣讓台灣退休軍公教安享晚年，現有網友製圖戳破這則謠言。

臉書粉絲專頁「台灣媽媽護民主」貼出一張圖，說明中國養老退休金系統大致分為三類，其中城鄉居民最多月領大約1000元新台幣，城鎮職工則是月領1萬800新台幣，當到教授級別的公務員，最多也才領新台幣2萬元。

圖中指出，中國養老退休金目前發生財政危機，有提撥款項不足、不當挪用瀕臨破產的狀況，有超過10個省分拖欠養老金。中國社會科學院也預估，養老金16年內就會用罄，因此不可能統一台灣後還補貼台灣軍公教退休金，更不會讓退休金以人民幣計價，屆時恐怕還需要台灣金援中國的資金缺口。

網友們批評不實謠言，留言表示「很多公務員和高知識份子很信這一套，完全是填鴨式教育下的產物，沒有思辨能力」、「有這種好康不自己留著還給別人？」、「我想，台灣大概是治安太好，百姓都很久沒有給欺騙過，才會相信這些騙子」、「這種事情就該看看台灣近代史，也發生類似的史實」。

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