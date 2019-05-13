美陸戰隊來台機密演訓？ 軍方否認：無此事

美國海軍陸戰隊大學舉行第三次世界大戰模擬兵推，眾人圍著台灣地圖討論兵力調度。（圖擷取自War on the Rocks）

2019-05-13 21:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕數個美國網站在近日刊載一則訊息，指約有200名美國海軍陸戰隊官兵在5月10日返回美國城市巴薩迪那（Pasadena），且這200名官兵去年在位於印太地區的日本、韓國、台灣、菲律賓4國參與演訓，而這段新聞也被一家中文媒體作為美軍進行多國「機密演訓」的佐證。但軍方官員稍早澄清，根本沒有這些事情。

有中文媒體近日撰文指出，美國海軍陸戰隊約200名官兵本月10日返回巴薩迪那參與歡迎儀式，且這批官兵佈署在在日本、韓國、台灣、菲律賓等四國。該報導更稱，經過比對，美國海軍陸戰隊戰爭學院在4月進行針對台灣的兵推，甚至更指我國海軍在菲律賓海域，和美國、澳洲等多國進行「極機密演習」。

不過，根據該則報導引用的美國方消息，原始訊息雖有提及這200餘名官兵的活動地點，也包含台灣在內，但所稱的時間點為「去年」。對此，軍方官員駁斥，經過查證，根本沒有這些事情，亦無這家媒體報導所言的「極機密演訓」。

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