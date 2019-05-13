專訪露心聲 韓國瑜：若當選總統在高雄上班「南北平衡」

2019-05-13 19:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今傍晚接受東森新聞「關鍵時刻」專訪時指出，假設真當選總統，會在高雄上班，要讓台灣達到真正的「南北平衡」。

韓國瑜說：「假設是我韓國瑜（當選總統）的話，我在高雄上班不行嗎？行政院長在台北上班，那總統府咧？」

主持人劉寶傑接話：「總統府不動。」

韓國瑜認為，有幾個國家遷都後，後遺症很大，像巴西、緬甸，一遷都後就會發現整個高級文官系統拒絕搬離，因為為了生活還有孩子的教育，還有經濟等。

他說，如果未來中華民國總統腦袋開竅了，雷達打開來了，喊了幾十年南北平衡，結果台灣這麼一個、3萬6千平方公里的島，從來沒有南北平衡，新任的總統在高雄上班，然後時常關心台南跟屏東和嘉義，又怎麼樣？」

韓國瑜強調，這只是一個觀念的轉換，所以不是高雄市長在高雄，而是總統在高雄。

主持人劉寶傑追問：那你在哪裡辦公呢？韓國瑜回答：「總統府在南部有辦公室，完全沒問題，就在我們高雄鳳山辦公室旁邊，還有一個總統府辦公室。」

劉寶傑問：「辦公室都找好了？」韓國瑜回答：「不是，本來就有的。」劉寶傑又問：「也就是總統願不願意來高雄上班？」

韓國瑜：「一般總統不願意，台北生活習慣圈，台北餐廳、朋友、交際，然後台北就是台灣，台灣就是台北，幾十年來我們的觀念已經固化，我們從來沒有跳脫來看。」

韓國瑜進一步指出，台灣未來的經濟生命力，不好意思講在南台灣，我身為高雄市長不能談太多，但像生日蛋糕許願一樣，假設我今天當中華民國總統，我就紮營紮在高雄，我不必離開，我家在雲林縣，我在台北上班跟高雄上班是一樣的，沒有差別的。

劉寶傑好奇詢問總統要接見很多外賓耶，這些外賓難道要全部叫他們跑來高雄嗎？韓國瑜覺得飛機轉頭，飛機停桃園機場的，轉小港機場不就好了嗎？或者高鐵來回，第三，或者總統也可以上去啊，而且不可能每一個小時都排滿，絕無可能，很多行程提早半年，提早三個月，提早一個月，都可以先計畫好，這都屬於技術的問題，最困難的是心理，最困難是台北菁英習慣台北，觀看天下習慣這樣子的思維模式。

韓國瑜說，其實一調過來，行政院長在台北，總統在高雄，南北完全就開始平衡。

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