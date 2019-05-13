「我曾是韓粉，現在我不屑韓」 高雄人喊話要市民覺醒

2019-05-13 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期在議會備詢不僅頻跳針、答非所問，還數度把問題推給各局長回答，甚至今天答詢後還故意跳針再加一句「高雄發大財」，表現讓高雄市民看了直搖頭。近日也有一名20歲的高雄人以「曾經我是韓粉，現在我不屑韓」為題發文，喊話高雄市民「覺醒不要再選他了」，文章引發網友熱議。

一名自稱在高雄土生土長20年的網友9日在「Dcard」論壇發文表示：「看了高雄大大小小的變化，曾經我覺得綠營執政20年換來高雄負債滿滿，而市長選舉辯論時，陳其邁在結論8分鐘只有一直攻擊韓國瑜，而韓國瑜結論8分鐘在陳述自己政見結論，讓我覺得陳只知道攻擊沒有內涵，所以不小心讓人生第一張選票進了韓國瑜口袋」。

「現在看了高雄議會質問自經區、全中運等等的，甚至是韓國瑜的那個囂張嘴臉、嘟嘴、腳麻無力只能坐下、幕僚遞小抄，還有立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙！！！真的跟沒讀書的草包一樣啊。」該網友不滿地說，韓國瑜整天只會喊「發大財」，他不懂為何韓國瑜腦袋不能背一點東西在去議會備詢，「不要只會跳針好不好」。

該網友更向韓國瑜喊話，要他好好學學隔壁的屏東縣長潘孟安，施政報告68頁倒背如流，或是學學對他有知遇之恩的台北市長柯文哲，施政報告講1小時都不用看稿。「你韓國瑜這個草包到底會什麼？？？曾經我支持韓，現在我誰都不要，期許高雄市民可以覺醒不要再選他了，高雄這樣子年輕人真的不會再回去啦」。

網友也留言「很高興你醒過來了」、「我是覺得他被寒天台造神造到大頭症發作吧」、「我跟你一樣....現在超後悔」、「剛選上市長，如果還真的跑去選總統，這種人也不用相信了，才剛上任沒多久就跑掉，還奢望他能承擔負責什麼重責大任嗎？」。

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