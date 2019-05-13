台媒高層對汪洋鞠躬哈腰 Kolas：該有的「格」都沒了

2019-05-13 18:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國政協主席汪洋上週五接見部分台灣媒體高層，「訓示」要努力宣傳「一國兩制」，曾任外交部長的胡志強等台灣媒體高層人士，當天更向汪洋鞠躬哈腰。行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今日發文批判，連該有的「格」、該有的「真」都沒了。

Kolas Yotaka指出，當年她還是菜鳥記者，長官總是拿「說大人，則藐之，勿視其巍巍然」這句話耳提面命，想當媒體人，就要敢於挑戰權威。

Kolas Yotaka強調，勿被有權有勢之人嚇到鞠躬哈腰、嚇到腿軟，連該問的問題都問不出來，千萬別連該挖的真相也挖不出來，連該有的「格」、該有的「真」都沒了。

她提及，當中國政協主席汪洋說出「堅持九二共識，協商一國兩制...兩岸關係的發展，實現祖國和平統一，時和勢都在大陸」、「中國共產黨高度重視兩岸關係的發展，高度重視媒體在兩岸和平發展中的重要作用」、「歷史將記住你們」這些話。

她批評，「汪洋先生講得很清楚，媒體是中國用來統戰台灣的工具」，台灣有媒體聽著聽著，竟附和著、說笑著、拍手著。她強調：「我們要強烈譴責中國政府，企圖藉由操控台灣的媒體，干擾台灣的民主政治。」

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