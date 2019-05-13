警方打臉許淑華「有所本」 強調情資從未提到紙袋與派

2019-05-13 16:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對立委許淑華對外指稱高市前議長康裕成有意對韓國瑜砸派，今還稱說話「有所本」，鳳山警分局表示，5月9日僅提供議員要面見市長情資給市府，從未提到持有紙袋情資，至於許淑華所稱的警方聲明稿，是警方今天才提供內容，澄清內容未提到紙袋與派。

高市前議長康裕成日前遭國民黨立委許淑華等人指稱有意對韓國瑜砸派，康裕成要求許淑華2天內公開道歉，否則將提告，許淑華今以鳳山分局聲明稿中提到「依據情資，議員面見市長恐有維安問題，請加強維安勤務」，強調「說話一定有所本」。

不過鳳山警方今說明5月9日議會市長安全維護警力布置情形，強調當天依據議會工作人員指稱有議員要面見市長，請分局加強市長維安勤務，分局也提供情資給市府，但未提到紙袋與派。

警方當天依照往例仍編排4位便衣警力維護市長人身安全，並無增加警力，且當時見議員在議會市長休息室前駐足，持有紙袋，但內裝何物品，警方並不瞭解，市長也因另有行程，與議員並未碰面，也無任何維安情事發生。

至於許淑華所稱的警方聲明稿，警方表示，今因前議長康裕成開記者會，有要求警方提供資料，立委許淑華服務處也要求提供內容，警方今天才提供內容，強調未提到紙袋與派。

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