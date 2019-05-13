打韓是為生意考量？ 王浩宇將告2藍議員

2019-05-13 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員黃敬平、詹江村12日在政論節目中，批評綠黨議員王浩宇藉由攻擊韓國瑜，來拉抬自家襪子店的生意，同時爆料王浩宇在桃園猛打學校行政也是生意考量，呼籲國稅局查稅；王浩宇對此表示：「將提出加重誹謗告訴。」

詹江村在《中天新聞台》政論節目「大政治大爆卦」提到，過去有人疑似想藉由他的手來打王浩宇，因此將王浩宇家族與當地學校之間的利益糾葛之事洩漏給詹，詹江村說，王浩宇會修理那些學校都是為了錢，且「他講話你能信1分，那就了不起了」。

同台的黃敬平補充，王浩宇過去之所以會修理學校，就是希望獲得現在17、18歲高中生的選票，將來這些人的票都會投給王浩宇，且他還能要求學校要買他家生產的襪子，現在打韓也是相同道理，可以獨佔反韓的好處，「也是為他自己的生意在鋪路」。

王浩宇今（13）日在臉書指出，「本人經營之夥伴生活為消費零售業，產品均直接透過門市、網站銷售給消費者，在議員任期內，本人及家人從未介入政府標案，也從未間接介入政府之標案」、「夥伴生活高雄三間門市均為百貨專櫃，發票由百貨公司直接開立，雙方均依法開立發票、報稅」、「議員於節目所言內容非事實，桃園市政府業已發表聲明駁斥，本人將研究法律行動提出加重誹謗告訴，並追究引用報導之媒體責任。」

王浩宇臉書全文

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