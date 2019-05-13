郭台銘建議手機民調 張亞中：支持更公平有效的辦法

2019-05-13 17:13

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘在與國民黨主席吳敦義會面時，提出國民黨總統初選要納入手機民調及辦辯論會的建議；也表態參選總統的孫文學校總校長張亞中發出聲明表示，他支持所有讓初選民調更公評更有效的辦法，並強調他一直呼籲黨中央舉辦辯論會，與郭台銘意見一致。

對於「吳郭會」後郭台銘提出的三點聲明，張亞中發出聲明表示，對於初選民調納入手機部份，個人表達支持所有讓初選民調更公平更有效的辦法，但他並非民調方面的專家，所以在此建議黨中央應與本次參與民調的各家民調公司，將這個議題列入討論範圍，並以專家意見為參考。

張亞中說，他自參選以來，一直呼籲黨中央，此次初選應舉辦多場的政見辯論會，經由這個過程重新形塑本黨的理念及政策方向，所以在這一點上，他與郭台銘的意見是一致的。

對於郭台銘所提，應公開回答各界賢達先進的國政提問，張亞中表達強烈的支持，他表示，這是國民黨開大門走大路的絕佳契機，他呼籲黨中央能夠成立接受提問的專案小組，儘快提出一個社會各界都能接受的提問程序。

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