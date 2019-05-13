賴清德民主咖啡車啟動 「青德」：我好苦啊…，驚動全場

2019-05-13 16:09

〔記者俞肇福／新北報導〕前行政院長賴清德結束訪日行程，今天下午回到新北市萬里老家，賴清德親自主持民主咖啡車啟動儀式，賴清德表示，從今天起到民進黨總統大選黨內初選期間，民主咖啡行動車將全省趴趴走，藉由民主咖啡車向全民宣講為何他堅持要參與總統黨內初選與他的治國理念，賴清德除了會適時透過與咖啡車連線外，也會不定期與民主咖啡車碰頭，站上肥皂箱與全民面對面接觸。

向來會反串政治人物的藝人郭子乾今天也到場扮演「青德兄」，幫忙民主咖啡車開車，載著賴清德繞一圈後回到賴清德老家；賴清德盛讚「青德兄」駕駛技術很好。

「青德兄」與賴清德在大樹下休息喝咖啡語出驚人地表示，這段期間他非常地苦，實在是「有苦難言」，人家韓國瑜是被迫參與初選，我想要…；賴清德見狀趕緊發言說，他是喝咖啡非常地苦，全場笑成一團。賴清德轉頭跟郭子乾飾演的「青德兄」說，你現在是「青德兄」，你所講的話會全算在我這個清德身上，大家又笑了起來。

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