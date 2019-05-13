屏東縣議會決議 兩百餘名校長不必列席旁聽

2019-05-13 15:58

〔記者侯承旭／屏東報導〕近幾年屏東縣議會進行教育處業務報告時，全縣205位校長都需列席，縣議會今天決議，為了避免浪費社會資源「接地氣」，校長不必再列席。

屏東縣議會每年召開兩次定期大會，若議程排定教育處業務報告，全縣205位高中、國中、國小校長，當天都需列席旁聽。

屏東縣議會今天召開第十九屆第一次定期大會開會典禮，議員曾義雄臨時動議指出，205位校長列席議會，交通總經費需支出3萬7011元，校長的薪資總成本73萬4310元，若再加上交通往返的安全風險，校長列席議會的成本太高，他建議取消校長列席的規定，，這才是「接地氣」。

在場議員無人反對曾義雄的動議，議長周典論裁示教育處業務報告時，校長不必列席，但若有議員要求個別校長備詢仍需到議會；至於議會教育小組審查預算時，校長是否需列席，由教育小組成員決定。

雖然校長不必再到議會列席旁聽，但屏縣府於2016年制訂「屏東縣高級中等以下學校校長申請出國案件處理原則」，校長於縣議會定期會及臨時會召開期間、遇災害來襲及學校發生重大事故等，不宜申請出國。

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