台東廚餘處理費 議員批過高

2019-05-13 13:51

［記者張存薇／台東報導］台東縣廚餘場因損壞停工3星期，台東市公所付費將廚餘外運清理，縣議員陳銘風、黃治維今天在議會質詢時指出，環保局訂出委由公所處理1噸最高4800元的規定，現在景氣不佳，餐飲小吃業者叫苦連天，未來若新的廚餘場啟用，應該有降價空間，環保局長謝清泉指出，4800元運到外縣市處理費用成本計算，若將來廚餘可在地處理，費用可望降低。

陳銘風指出，為了廚餘問題，民怨頗深，現在廚餘場因老舊擋土牆崩塌而停用，市公所只好花錢把廚餘外運屏東處理，人家高雄是「人進來、發大財」，台東卻是「錢一直出去」。

黃治維也說，廚餘委外處理收費過高，增加業者成本，也會讓商家不願意配合垃圾分類，外縣市1噸處理費用為1200元至2400元之間，台東縣最高4800元、實在不合理。

謝清泉說明，之前台東垃圾都是運到高雄、屏東處理，1噸處理費用是2307元、加上清運成本，才算出4800元上限這個數字，但授權鄉鎮市公所自行決定處理費用，新廚餘場預計6月底可完工，若可在地處理，費用可望經評估後降低。

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