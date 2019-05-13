回應郭台銘「年輕人拿那麼多薪水」許銘春：企業也要共同努力

2019-05-13 13:09

［記者鄭名翔／苗栗報導］鴻海董事長郭台銘昨說 「如果年輕人還是拿那麼多的薪水、台灣經濟是沒有希望的」，引發外界批評，事後郭台銘臉書緊急澄清是要表達青年低薪問題，對此，勞動部長許銘春表示，政府努力調高基本工資、上週也提出最低工資法，8月也將召開基本工資委員會，也盼民間企業共同努力，為青年加薪。

郭台銘昨受訪時說「如果年輕人還是拿那麼多的薪水、台灣經濟是沒有希望的」，雖事後澄清是口誤，想表達的是「沒有結構性改變的話，年輕人的薪水就『只』能拿這麼多」，但仍引發網友質疑，認為財團壓低薪資、剝削員工才是導致薪資結構失衡的主因。

許銘春今被問到此事時則強調，解決青年低薪一直是勞動部努力的目標，目前基本工資已調升至2萬3100元，但仍不夠會繼續調整；此外上週五也提出最低工資法草案，希望於本月底送交行政院。

許銘春說，勞動部將於8月、第三季時再召開基本工資委員會，盼促成基本工資調升，但是否調升、調多少仍須審議委員決定；而政府除帶頭加薪外，也期盼民間企業共同努力，改善青年低薪問題。

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