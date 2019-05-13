拋「自由經濟島」 賴清德：我已在身體力行

2019-05-13 12:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對自經區爭議，前行政院長賴清德日前拋出台灣可發展為「自由經濟島」，他今受訪再說明，他擔任行政院長提出各項改善各項國際環境，包括法律鬆綁、稅賦減面、投資環境改善等，都是全國一體適用，「我是已經在身體力行，不是一個口頭主張而已」，這點和目前國民黨作法明顯不同。

賴清德今上午召開記者會向國人報告訪日成果，並接受媒體訪問。

賴清德指出，所謂「自由經濟島」，他是因為看到台灣經濟自由度已經名列全球第十，根據經濟論壇調查，台灣的創新能力，台灣與其他三個國家並列第一。他擔任行政院長時，包括法律鬆綁、稅賦減面、投資環境改善，都是全體一體適用。

賴清德指出，台灣還是比較像新加坡和香港，因為台灣的範圍比較小，比較有彈性，不像中國大陸、日本或韓國，國家幅員較遼闊，因為台灣有高鐵之後就是一日生活圈。因此，他在當行政院長提出各項改善各項國際環境，都是以整個國家為一個整體來推動，「我是已經在身體力行，不是一個口頭主張而已」，這點和目前國民黨作法明顯不同。

對外界解讀賴清德與總統蔡英文對自經區議題看法不同，賴清德則說，他和蔡英文總統沒有不同，蔡英文是總統，他是行政院長，他推動的各項政策都有得到總統的同意和支持，所以並沒有不同。

賴清德於致詞時也提及，關於自經區問題，他認為應該「理性坐下來對話」， 在中美貿易衝突的關鍵時刻，到底哪個策略對台灣經濟發展才是最好的。如果都是一個政黨贊成、另一個政黨反對，就沒完沒了，若陷在對抗的漩渦裡，國人看不到希望，國家也走不出去。

賴清德表示，我們都在台灣這塊土地，我們都愛台灣，他相信國民黨愛台灣、民進黨愛台灣、每個政黨都愛台灣。國人都希望經濟發展，政黨也都有發展經濟的使命，但哪個政策對台灣經濟最好、最能因應中美貿易衝突後台灣的需求，要冷靜坐下來談。有共識，中央和地方攜手合作，不分藍綠和黨派，唯有如此才能越來越好。

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