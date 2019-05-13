中科標案滾雪球 黃國昌再爆不只量身打造標案還調降KPI

2019-05-13 12:08

〔記者簡惠茹／台北報導〕中科智慧機器人創新自造基地採購案，日前遭立委黃國昌質疑有弊，黃國昌今天再爆出，中科標案不僅為睿綸量身打造，KPI（關鍵績效指標）更不斷下調，需求規格書也改過，要求科技部將中科局長陳銘煌調離現職，並交出相關公務email，科技部長陳良基回應，會請專案小組提出建議，能給的資料盡量會給。

黃國昌今天在教育與文化委員會中質詢，黃國昌說，中科局長1月28日就知道主秘林梅綉與睿綸總經理有親屬關係，但是又簽署同意林梅綉作為遴選委員，林直到評選前一天晚上4月10日晚上8點匆匆忙忙辭掉評委，依照採購法第15條，林梅綉和陳俊嘉是三親等，可以不迴避嗎？前面資格都綁好了，該改的也改好了，需求說明書加了本來沒有的智慧醫療項目，KPI還他調低，該迴避的沒迴避。

黃國昌指出直指1億元的標案不僅量身打造，連KPI都下調，他說，1月19日、2月6日到2月25日上簽版本中，計畫目標吸引或輔導團隊從300組降到100組，開發機器人應用計畫從30案以上調到20案以上，產出關鍵技術和產品也從15件以上調成10件以上，本來對機器人相關新創公司和累計培育機器人自動化產業人才分別標準是20家和2000人，最後上簽版本都不設標準，預計創造就業機會從700人降到460人。

黃國昌說，他自己已經約談過承辦人員，說KPI要求不斷下降是局長的意思，加上智慧醫療是主秘的意思，局長還有臉推給基層人員？部長說主秘調職是為了迴避，那中科局長要不要調職迴避？黃國昌也要求中科交出中科和睿綸雙方往來的公務email以供檢視。

中科局長陳銘煌說明，1月28日當天他、主秘和科技部生科司長有跟永齡健康基金會見面，當天已經知道主秘和陳俊嘉有親戚關係，後來30日有請陳俊嘉來園區參訪，之後到決標前印象中沒有再有接觸。

陳銘煌說，作業階段他不知道需求說明書有更改，有再加上智慧醫療，不過無論是智慧機器人或智慧醫療，都是中科本來就要推動這兩個行業。勾選主秘作為評選委員部分，陳銘煌指出，他只是勾選排序，主秘評選時迴避就不會出現，主秘也已經跟同仁說過不參加。

對於局長是否也調離現職，陳良基說，證據到哪裡就會辦到哪裡，今天這些資料會請專案小組提出建議，好好檢視，至於email部分，由於已請政風處調查，廉政署也已經介入，可以給的一定盡量給。

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