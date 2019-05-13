4600萬改善大甲鐵砧山雕塑公園 蔡其昌：希每年遊客達百萬人
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立法院副院長蔡其昌希望大甲鐵砧山觀光說施改善工程能給合劍井等文史特色。（記者歐素美攝）

立法院副院長蔡其昌希望大甲鐵砧山觀光說施改善工程能給合劍井等文史特色。（記者歐素美攝）

2019-05-13 12:01

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院蔡其昌爭取大甲鐵砧山觀光設施改善，目前一期工程正在施工，預計7月完工，蔡其昌今天邀請交通長觀光局長周永暉及台中市觀光旅遊局等會勘，爭取二期工程經費4600萬元，希望今年10月工程發包，2、3、4期工程並能如期推動，讓大甲鐵砧山風華再現，未來每年遊客可達到100萬人次。

立法院副院長蔡其昌大力爭取大甲鐵砧山觀光設施改善，台中市風景管理所長廖偉志表示，目前市府將鐵砧山規劃為野營運動、歷史劍井及海岸大草原等3大區塊，將分年分期推動。

一期工程經費2400萬元，去年底動工，原訂4月完工，因下雨工程延至7月完成，主要重舖遊客中心草坪、設置勾月表演場與雕塑公園內的「太陽之門」相呼應，還有林間活動場等；二期工程經費4600萬，主要進行雕塑公園內遊憩區的改善，將設置青少年共融式地景遊戲場及互動體健設施等，預計8月設計，年底發包，希望客量於110年達到64萬人次、115年達到70萬人次。

蔡其昌表示，交通部觀光局允諾大力協助補助相關經費，希望市府也能提供配合款，讓期程快一點；廖偉志表示，市府經費有困難。最後，決定還是依市府原有期程。

蔡其昌表示，一期工程主要在重新整理雕塑公園，因過去是一項一項用加法堆疊起來，整體空間有點混亂，希望透過一期工程整體規畫，同時將基礎設施做好，不要讓北邊坍塌持續更嚴重。二期目前核定的預算為4600萬，鐵砧山計畫共分成4期，包括劍井及大草原，希望如期推動完成。

蔡其昌說，鐵砧山是很多人小時候的記憶，本來是海線非常重要的觀光景點，因「年老色衰」而沒落，透過這次整體最新的「醫美技術」，將使其風華再現，再次變成海線非常重要的觀光亮點，希望未來每年都有100萬人次能到鐵砧山，希望中央與地方配合，讓海線多整理出一個很好的觀光遊憩的景點。

交通部觀光局長周永暉則希望鐵砧山計畫目標要大一點，目標為每年100萬遊客，並建議找藝術家與科技結合，將雕塑結合光電，建立具有特色的光電雕塑公園，並與劍井的文史特色串連，未來也可提供露營需求，整體多元的結合是大甲鐵砧山未來的發展。

頂店里長梁福昌表示，一期小工程原訂4月完工，因下雨延宕，雕塑公園平常很多人在運動，因施工封閉很久了，希望進度加快，讓居民有一個活動的空間。

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