4600萬改善大甲鐵砧山雕塑公園 蔡其昌：希每年遊客達百萬人

2019-05-13 12:01

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院蔡其昌爭取大甲鐵砧山觀光設施改善，目前一期工程正在施工，預計7月完工，蔡其昌今天邀請交通長觀光局長周永暉及台中市觀光旅遊局等會勘，爭取二期工程經費4600萬元，希望今年10月工程發包，2、3、4期工程並能如期推動，讓大甲鐵砧山風華再現，未來每年遊客可達到100萬人次。

立法院副院長蔡其昌大力爭取大甲鐵砧山觀光設施改善，台中市風景管理所長廖偉志表示，目前市府將鐵砧山規劃為野營運動、歷史劍井及海岸大草原等3大區塊，將分年分期推動。

一期工程經費2400萬元，去年底動工，原訂4月完工，因下雨工程延至7月完成，主要重舖遊客中心草坪、設置勾月表演場與雕塑公園內的「太陽之門」相呼應，還有林間活動場等；二期工程經費4600萬，主要進行雕塑公園內遊憩區的改善，將設置青少年共融式地景遊戲場及互動體健設施等，預計8月設計，年底發包，希望客量於110年達到64萬人次、115年達到70萬人次。

蔡其昌表示，交通部觀光局允諾大力協助補助相關經費，希望市府也能提供配合款，讓期程快一點；廖偉志表示，市府經費有困難。最後，決定還是依市府原有期程。

蔡其昌表示，一期工程主要在重新整理雕塑公園，因過去是一項一項用加法堆疊起來，整體空間有點混亂，希望透過一期工程整體規畫，同時將基礎設施做好，不要讓北邊坍塌持續更嚴重。二期目前核定的預算為4600萬，鐵砧山計畫共分成4期，包括劍井及大草原，希望如期推動完成。

蔡其昌說，鐵砧山是很多人小時候的記憶，本來是海線非常重要的觀光景點，因「年老色衰」而沒落，透過這次整體最新的「醫美技術」，將使其風華再現，再次變成海線非常重要的觀光亮點，希望未來每年都有100萬人次能到鐵砧山，希望中央與地方配合，讓海線多整理出一個很好的觀光遊憩的景點。

交通部觀光局長周永暉則希望鐵砧山計畫目標要大一點，目標為每年100萬遊客，並建議找藝術家與科技結合，將雕塑結合光電，建立具有特色的光電雕塑公園，並與劍井的文史特色串連，未來也可提供露營需求，整體多元的結合是大甲鐵砧山未來的發展。

頂店里長梁福昌表示，一期小工程原訂4月完工，因下雨延宕，雕塑公園平常很多人在運動，因施工封閉很久了，希望進度加快，讓居民有一個活動的空間。

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