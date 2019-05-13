呂秀蓮拜會立院國民黨團 KMT擺林義雄立牌迎接

2019-05-13 11:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「公民投票法部分條文修正草案」規定，公投連署須附身分證影本，前副總統呂秀蓮今日拜訪立法院國民黨團，反對政院所提草案，也向國民黨團推銷她領銜提案的「台灣應向國際宣布和平中立」全國性公投。

今日國民黨團為迎接呂秀蓮到訪，特別佈置前民進黨主席林義雄人形立牌，也在會議桌上擺放「你好！我是蘇貞昌，我人格分裂」標語；呂秀蓮一進門看見林義雄立牌直呼，「看到這個，我以為進入民進黨團！」

呂秀蓮表示，她一生捍衛人權，長期主張「人權立國」，大法官釋字603號已說明，維護人性尊嚴與尊重人格自由發展，乃自由民主憲政秩序之核心價值，隱私權乃不可或缺的基本權利，這受憲法第22條所保障。

呂秀蓮指出，公民投票為憲法保障的直接民權，國民身分證為全體國人的基本隱私資料，為行使公民權，竟強迫犧牲隱私權，增加公投連署困難，是在變相嚇阻公投進行。

立法院國民黨團總召江啟臣表示，呂前副總統所提都是在反對個人隱私權的侵害，或不行比例的使用，這也是國民黨上週在審「公投法」時強力反對的原因，隱私權和公投權不應該二選一。

江啟臣提及，過去各界長期努力降低公投門檻，包含民進黨也是，不要再有鳥籠公投或鐵籠公投，政院版本有很多缺漏，這也是上週國民黨強烈主張反對，特別是中選會應站在便民角度，不應站在擾民角度。

江啟臣指出，在人權議題上，在維護直接民權和維護公民權這件事，國民黨是超越黨派，所以呂前副總統要來拜訪，國民黨團持開放態度，因為知道公投可以表達民眾聲音。

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