社會創新行動方案 唐鳳：5年內投入88億元

2019-05-13 11:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第二屆亞太社會企業高峰會「啟動亞洲」昨日於高雄落幕，行政院數位政委唐鳳今日在臉書發文表示，行政院去年通過「社會創新行動方案」，政府12個相關部會將在2018年至2022年，5年內投入88億元預算。

唐鳳指出，亞太社會企業高峰會圓滿落幕，超過1千位世界各地的參與者，來自15個不同國家的講者，在台灣齊聚一堂，交換彼此運用社會創新，來推動聯合國永續發展目標的經驗。

唐鳳提及，這不只為台灣的社會企業生態系奠定厚實基礎、提供持續動力，同時更強化台灣與其他國家的夥伴關係，真正落實「Taiwan Can Help」，而亞太社企高峰會的舉辦，就是其中極為重要一環。

「你不是滄海裡的一粟，而是整片海洋的結晶。」唐鳳分享，許多外國朋友在來台的兩天裡，這段話，無疑是台灣社會創新發展的最好印證，在每個人一點一滴努力下，我們已經跨出島嶼，成為送達全球的「暖實力」。

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