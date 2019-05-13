藍營議員問回饋金 韓國瑜突然提「一個女計程車司機」～

2019-05-13 10:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員劉德林今質詢地方回饋金，認為區公所運用情況相當可疑，並要求市長韓國瑜表態；韓國瑜先抒發對市府財政困窘的擔憂，又突然提起一個女計程車司機的故事，讓現場有點困惑？

韓國瑜表示，最近這段時間，高雄市民榮譽感節節上升，前幾天他在台北坐計程車，計程車司機是女性，女司機分享將載一對從馬來西亞來的夫妻到高雄，要去高雄8天，且這對夫妻是第二次來，上次3天、這次8天，女司機好奇問原因，馬來西亞夫妻說

就是支持高雄，沒別的意思，這對夫妻住在國賓飯店。

韓國瑜說，很歡迎新加坡、馬來西亞、中國大陸同胞等海內外遊客都來高雄，他們對高雄有信心，也覺得有趣，覺得這個城市不一樣，所以希望市議會、市政府還有高雄市民同胞們，三方團結起來，一起迎接海內外好友，這個是高雄很難得的機會。

韓國瑜講完後就坐下，但劉德林提醒，希望市長對於配合款立場說明一下，韓國瑜才又起身答覆，強調已責成政風處處置。

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