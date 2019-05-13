立委提案保留一定對號座給老人 交通部有「異」見

2019-05-13 09:14

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查「發展大眾運輸條例」修正草案，立委趙正宇提案，新增大眾運輸若為對號座且未禁止站立者，對號座位應保留一定比例給年滿70歲以上老人或中度以上身心障礙者；不過，交通部表示，適用範圍不大，僅台鐵對號列車適用，且可能影響他人購票乘車權益。

交通部指出，目前捷運、市區公車、台鐵區間車均為不對號，並已提供博愛座；航空運輸、長途國道客運、高鐵對號座車廂為對號、但禁止站立，高鐵自由座車廂則提供博愛座；修法保留一定對號座位數僅台鐵對號列車適用，影響不大。

台鐵補充說明，為滿足身障者乘車需求，目前自強號、太魯閣、普悠瑪號等高級列車已設置輪椅座位區，身障者可以事先預訂；至於老人搭車若無座位，可以在車站洽服務台或值班站長協助購買有座車票，或在車上請列車長協助安排。

台鐵表示，現行機制已提供相關服務，若修法硬性規定保留一定比例座位數給特定對象，恐影響他人購票乘車權利，建議保留現行條文。

趙正宇也提案，現行規定由中央主管機關協調相關單位編列預算，補貼大眾運輸法定優待票差額所造成的短收，為避免各單位互以業務非權管所屬或主管為藉口，修正由中央主管機關編列預算補貼。

交通部表示，法定優待票依據老人福利法、身心障礙者權益保障法規定，提供社會福利優惠，每年所需經費約81億元，均非交通部或衛生福利部等單一機關可以吸收，現行多採交叉補貼方式辦理，並未損及老人、身障者與業者權益。

立委李昆澤提案，將需求反應式運輸服務（DRTS）納入大眾運輸範圍，例如偏遠地區的撥召巴士、小黃公車等，雖非固定路線，但以不同形態的運具負擔大眾運輸責任，應納入發展大眾運輸範圍。交通部表示，尊重立法院審議結果。

另外，立委蕭美琴提案，目前補貼僅針對台灣往返離島間或離島之間的航線，但花東地區交通不便程度不亞於離島，應增列往來花東地區的公路、航空等大眾運輸業者為補貼對象，滿足交通發展需求，交通部表示，尊重立法院審議結果。

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