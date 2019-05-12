賴清德定位明年大選：反併吞、反一國兩制

2019-05-12 23:02

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕前行政院長賴清德受「在日台灣同鄉會」之邀，今天在東京一家飯店發表專題演講時，首次完整地說明他對明年總統大選的定位。賴清德表示，明年一月十一日台灣的總統大選，要定位為「反抗中國併吞台灣，反對中國一國兩制主張」，是一場捍衛台灣主權及維護自由民主生活方式的選擇。

賴清德今天的講題為「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」，台僑熱烈程度超乎預期，有五百多名台僑及日本友人擠爆會場，讓邀請單位將演講廳從原本只容納五十人的場地加大十倍。

演講會分上下半場，中場休息時有台僑高舉「賴清德2020台灣總統」布條，大喊「賴清德凍蒜」。演講結束後，賴清德為台僑贈送的日本達磨畫上左眼，祈求初選勝利。離場時，又有人再次舉布條喊凍蒜，賴清德也很周到地在會場多繞了一圈和台僑握手致謝。

前國策顧問金美齡、日本知名政論家櫻井良子、作家門田隆將均到場聆聽，並對賴清德的演講內容不斷給予高度肯定，台灣法醫界翹楚高大成昨天特地從台灣飛來日本，兩天一夜的東京行就是為了以行動表達挺賴。

賴清德利用這次演講，首次向旅日僑胞說明他為何想參選二○二○年總統的理由，他指出，台灣正站在關鍵時刻，無論是逼迫台灣接受投降式的「一國兩制」，或併吞式的「和平協議」，台灣都面臨中國步步進逼的險峻情勢。台灣要自己當家作主，繼續過自由、民主、人權的生活，不能成為第二個香港，也絕不能成為第二個西藏，所以二○二○年的總統和立委選舉必將攸關台灣的未來。

他表示，放眼二○二○年民進黨的情勢比二○○八年還要險峻。基層極度焦慮，擔心二○二○年若輸掉總統選舉，立委席次又大幅減少，則失去的不只是政權，台灣的主權和民主也將陷入空前的挑戰和危機。

此時此刻面對二○二○年的困境，支持者愈發焦慮，督促他承擔責任的聲音更加强烈。經過審慎思考，基於對土地的熱愛和使命，自應更要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，因此決定回應社會的期待，登記參選民進黨黨內總統初選，希望藉由民主的程序團結民進黨，並且決心竭盡所能凝聚社會支持的力量，力挽狂瀾。

他也向僑胞提出他的國家安全戰略，主軸為「安內和外」，包括在印太戰略的架構中扮演積極角色，共同防止共產勢力擴張、對內追求國家安全，對外維護和平、妥善運用美國制定「台灣關係法」等各項友台法案捍衛台灣安全、成立國土安全部並推動「反併吞法」及「反滲透法」以強化國安功能、持續改善投資環境，讓企業擴大投資台灣、深化台灣的民主、兩岸求同存異，以對話取代對抗，以交流取代圍堵。

最後賴清德呼籲，明年一月十一日台灣的總統大選，要定位為「反抗中國併吞台灣，反對中國一國兩制主張」，是一場捍衛台灣主權及維護自由民主生活方式的選擇。

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