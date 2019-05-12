《辛普森》狂酸郭台銘！「跪下替人洗腳」笑翻網友

2019-05-12 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕動畫《辛普森家庭》的中文配音版本，常運用台灣現下熱門時事梗和公眾人物名字，看了令人會心一笑。網友昨（11）PO出幾幕《辛普森家庭》截圖，指作品中影射郭台銘日前怒斥蕭美琴、幫記者綁鞋帶等事件，直呼負責中文配音的魯蛋叔叔聲創工作室「真的用生命在娛樂大眾」。

網友在網路論壇《Dcard》貼出幾張FOX版《辛普森家庭》截圖，只見圖中人物跪著替人洗腳，表示「就好像我們今天的業配主角郭董」，疑似調侃國民黨參選人郭台銘，日前買花時發現攝影記者鞋帶鬆掉，當眾蹲下來替其綁鞋帶，與選前對媒體的態度大不相同。

圖中人物替人洗完腳後，轉頭看著鏡頭說，「你在看我嗎？你可以再靠近一些」則可能在暗示郭台銘飆罵立委蕭美琴「根本就沒有在看我」事件。

FOX版本《辛普森家庭》由「魯蛋叔叔聲創工作室」配音公司製作，原PO笑道，「滷（魯）蛋叔叔真的用生命在娛樂大眾」。網友們回應，「滷（魯）蛋的保險受益人拜託寫我」、「幫記者綁鞋帶真的很母湯，雞皮疙瘩」、「笑翻」、「演藝圈比較適合韓郭，被政治耽誤的演員」、「辛普森超狂」、「辛普森可是不分顏色，誰紅就酸誰呢」。

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