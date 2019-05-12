日評論家櫻井良子：賴清德有國際觀

2019-05-12 21:24

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕前行政院長賴清德受邀到東京發表發表「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」主題演講，讓日本知名評論家、國家基本問題研究所理事長櫻井良子大為激賞，她表示，賴清德對國際情勢的深入理解，讓她安心了不少；她也說，賴清德訪日受到日本政界及其他領域的人士的高度關注，這證明日本人目前對台灣及賴清德懷有很大的期待。

櫻井是在賴清德演講會後受邀上台致詞，她首先表示，看到大家對賴清德注目度之高以及此行日本政界、其他領域的人士對他關注之強，真的感到很驚訝。

她認為，這證明了日本人目前對台灣及賴清德懷有很大的期待。聽了賴清德先生的演講，覺得日本、台灣、世界都正面臨著百年一次的急劇和嚴重的變化，日本、台灣還有其他的亞洲國家都處於「賭上國運」不得不奮戰的局面。

政治家要把個人利益擺一邊 「賭上國運」

櫻井還進一步說，所謂「賭上國運」，就是政治家要把個人利益擺一邊，真的是用生命在奮戰，才能打開自己國家的國運。

她表示，今天聽到賴清德的演講內容，讓她見識到賴清德對國際情勢的深入理解，她的覺得安心了不少。對日本來說，最親近的國家以及最重要的國家台灣，她也由衷祝福台灣人的國家繁榮。

今天會場上還有一段漏網小花絮就是賴清德在為日本達磨點睛時，因為主辦單位準備麥克筆油水不足，櫻井馬上從包包裡拿出她的毛筆給賴清德，順利完成點睛。

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