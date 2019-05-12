郭董PO文：當選後將解決年輕人低薪列為首要工作

2019-05-12 21:30

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今日受訪時，一時說太快，講出「年輕人的薪水就拿這麼多，所以台灣經濟是無望的」，被網友拿來大批特批，直指他是慣老闆，對此，郭台銘在臉書PO文強調，「年輕人的薪水就「只」能拿這麼多，所以台灣經濟是無望的。我整段內容要表達的意思就是台灣經濟不好、年輕人低薪問題嚴重要解決，因此我當選會將解決年輕人低薪問題列為首要工作。」

以下是郭台銘臉書全文： 今天是母親節，我和媽媽先去老家燒香看看爸爸，再到大安森林公園走走。家人是每個人在外打拼最好的依靠，所以今天要和我媽媽還有太太說我愛妳們，謝謝妳們，辛苦了! 我記得我還很小的時候，因為牙齒不太好，所以媽媽還特別把東西咬得比較軟之後再給我吃，經過了整整三年。我到今天能有所成就，也是因為我媽媽的全力支持，這個恩情比天大，我十輩子都還不完。 我之所以出來參選，就是為了拼經濟，讓所有的爸爸媽媽和他們的孩子都能幸福，在接受採訪的時候，我說明目前台灣如果還不走國際型經濟的話，就還會是「悶經濟」、「平庸式經濟」，沒有結構性改變的話，年輕人的薪水就「只」能拿這麼多，所以台灣經濟是無望的。我整段內容要表達的意思就是台灣經濟不好、年輕人低薪問題嚴重要解決，因此我當選會將解決年輕人低薪問題列為首要工作。 最後，祝福天下所有辛苦的媽媽們母親節快樂，因為有妳們的付出，國家才有未來，謝謝妳們！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/