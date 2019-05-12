郭台銘「財閥形象太強烈」！學者：年輕人覺得講幹話

2019-05-12 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今下午在大安森林公園失言，他表明「如果年輕人還是拿那麼多的薪水、台灣經濟是沒有希望的」；輔大教授周偉航對此點出原意，但又提到郭「財閥形象太強烈」，讓年輕人覺得他在講幹話。

鴻海董事長郭台銘在媒體面前說出：「如果年輕人還是拿那麼多的薪水、台灣經濟是沒有希望的」，引發網友公憤後，郭連忙在臉書發文澄清，原意應是：「年輕人的薪水就『只』能拿這麼多」，並提到自己若選上總統，會解決年輕人低薪問題。

輔大教授周偉航在「特急件小周的人渣文本」臉書粉絲專頁裡，發文覆述郭台銘「如果年輕人還是拿那麼多的薪水、台灣經濟是沒有希望的」的一番話，他覺得，「依上下文，郭台銘的意思應該是如果台灣年輕人領那麼低的薪水，台灣經濟是沒有望的」，不過郭台銘財閥形象太強烈，讓這段話給年輕人聽起來，「就完全是幹話了」。

網友們認同周偉航的見解，同時留言批評郭台銘「hen不會講話ㄉ郭董」、「講那麼多，他如果之前有好好積陰德，善待自己的員工，根本就不會有人想歪」、「抱歉老師，我其實看了影片訪問上下文，我還是覺得鍋董是覺得年輕人領太多喔」、「體很誠實，哪低薪哪設廠」、「他自己都致力於低薪水才跑去大陸設廠，講這話不管怎樣都是幹話吧」。

周偉航臉書全文

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