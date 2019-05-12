賴清德訪日重申「安內和外」 國家安全戰略

2019-05-12 19:22

〔記者楊淳卉／綜合報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今表示，台灣都面臨中國步步進逼的險峻情勢，台灣要自己當家作主，不能成為第二個香港或第二個西藏。2020年的總統和立委選舉攸關台灣的未來。面臨中國步步進逼的險峻情勢，台灣要自己當家作主，他並重申他的「安內和外」國家安全戰略。

賴清德今受「在日台灣同鄉會」邀請，在東京以「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」為主題發表演講。

賴清德致詞表示，放眼2020年，民進黨的情勢比2008年還要險峻。基層極度焦慮，擔心2020年若輸掉總統選舉，立委席次又大幅減少，則失去的不只是政權，台灣的主權和民主也將陷入空前的挑戰和危機。此時此刻面對2020年的困境，支持者愈發焦慮，督促我承擔責任的聲音更加强烈。

賴清德並重申他的「安內和外」 國家安全戰略：第一，台灣要堅定不移的站在民主陣營，在印太戰略的架構中扮演積極角色，共同防止共產勢力擴張，協助中國民主化，維護區域和平與安全。

第二，對內追求國家安全無虞，社會安和樂利，人民安居樂業，對外維護和平是最高原則，達到台灣自主，人民幸福的目標。

第三，妥善運用《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《國防授權法》等法案，堅定捍衛台灣安全及亞太地區的和平。

第四，強化國安功能，善用專業優秀人才，成立國土安全部，專責維護國土安全。中共對台灣各層面已進行深入的滲透，這種滲透的成功，反應在去年九合一選舉的結果。目前集會遊行法、國安法，對國土維護與保護都不足，他主張推動《反併吞法》、《反滲透法》。

第五，持續改善投資環境，提高行政效率，讓企業擴大投資台灣。同時建構完善的新創環境，做好軟硬體建設，讓年輕人在工業4.0的時代，擁有更大的發揮舞台，創造台灣第二次的經濟奇蹟。

第六，深化台灣的民主。自由與人權是普世價值，也是台灣和世界接軌的重要資產。我們一定要以堅定無比的態度，站在民主陣營的一方，維持自由民主的生活方式，為社會安和樂利奠基。

第七，兩岸求同存異，以對話取代對抗，交流取代圍堵，展開自信交流，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，和平發展。

賴清德最後呼籲，明年1月11日台灣的總統大選，要定位為「反抗中國併吞台灣，反對中國一國兩制主張」，是一場捍衛台灣主權及維護自由民主生活方式的選擇。

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