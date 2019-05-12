賴清德：台灣與日本是感情像家人般親近的鄰居

2019-05-12 19:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今受「在日台灣同鄉會」邀請，在東京以「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」為主題發表演講。他表示，台日兩國關係愈來愈密切，他認為，以溫暖的情感互相扶持，是台日關係的核心，也是台日關係最珍貴的地方，台灣與日本的感情，就像是「家人般親近的鄰居」。

賴清德提及，台灣921大地震的時候，他在現場見證了第一個到台灣協助救災的國家是日本；日本發生311地震的時候，最關心日本的是台灣人，全台灣各地都發起募款活動，想要幫助日本。現在台灣跟日本關係非常好，其中有一部分是因為地震互相幫忙，「我們是患難見真情的好朋友。地震沒有把我們震開，反而讓我們更接近」。

賴清德表示，除了台日兩國以溫暖的情感互相扶持之外，雙方在地緣政治上也利害相依，在經濟、貿易、文化與觀光等各方面都維持緊密的交流和合作，台灣幾乎每一個城市，22個城市都有跟日本的城市締結姐妹市或是友好城市。

賴清德指出，台灣是個小國，又在中國的阻擾下被排除於很多國際組織，所以必須以世界貿易組織的身分，以國際的標準進行國際貿易，目前對台灣最重要的，就是區域經濟「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP，日本安倍政府內閣官員公開歡迎台灣加入CPTPP，這是日本對台灣最友善的舉動。

賴清德表示，他擔任行政院長時，指示將CPTPP的簽訂準備視為重要工作項目，積極進行CPTPP規範的國內法律修法工作，並透過繼續模擬演練，強化準備工作，以因應成員國對我國提出的可能要求。目前多項法案已完成修法，他任內指示，針對降低日本農漁工產品關稅進行研究，很高興最近也有了結果。非常期待在第二輪CPTPP談判時，日本可協助台灣有機會加入，讓台灣的經濟發展可以與日本共同合作。

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