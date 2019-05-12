彰化參香 蔡英文：現在做這事一定對政府用心有感

2019-05-12 16:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕總統蔡英文今天到彰化縣多個廟宇參香，面對台下支持者，她表示，這3年她一直做「打基礎」的工作，台灣的經濟仍可以緩步上升，因為經濟有發展，國家才可以大規模減稅，而在拚經濟同時，中國對台灣的打壓從未放鬆過，但她從未在主權妥協，可見顧主權、護台灣、拚經濟是可以兼顧的。

蔡英文今天到彰化縣員林衡文宮參香，面對台下支持群眾時這麼說。蔡英文說，現在民眾只要做一件事就可以感受政府施政是否有用心，那就是「報稅」，今年報稅一定很有感，因為一般民眾報稅的金額比往年低很多，特別是年輕人或收入一般般的家庭，更可以清楚感受到。

她說，今年減稅的規模非常大，因為這幾年經濟都有成長，稅收有增加就回饋給人民。

蔡英文表示，過去她都在打基礎，現在正要蓋樓房，政府很拚命，這可以從1月到5月台灣返台投資的規模看出來，目前已經達2700多億，她已要求經濟部長把目標設定到5000億元，這可以帶來多少工作機會啊！

蔡英文指出，過去這2、3年政府一直拚，做了很多前政府沒有做的事，蔡英文不僅沒讓台灣的經濟動能降低，還厚植台灣的經濟基礎，讓台商願意回台投資。

蔡英文說，在拚的過程中，中國的打壓一直沒有降低，文攻、武嚇、飛機船艦繞台樣樣都沒少，面對那麼多的威脅，蔡英文政府從來沒有退縮過，她沒有接受「一國兩治」、「一個中國」，當對岸提「一國兩治」，她堅定回應「台灣人絕對不接受」，她堅定捍衛台灣主權，保衛台灣的民主、自由，讓台灣世世代代都有自由，都可以決定自己的前途，可見顧主權、護台灣並不與「拚經濟」相違背。

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